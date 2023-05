Neue Bleibe für Gangster: NRW sucht Knast-Grundstücke per Zeitungsannonce

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) in Nordrhein-Westfalen sucht "mindestens 15 Hektar" große Flächen für neue Gefängnisse. © Oliver Berg/dpa

Die Annoncen seien in Lokalzeitungen und einem Fachmagazin erschienen, so eine Sprecherin des BLB auf Anfrage. "Geeignet sind grundsätzlich Gewerbe-, Industrie- oder landwirtschaftliche Flächen", heißt es in den Anzeigen.

Allerdings würden "mindestens 15 Hektar" gebraucht - was schon eine Schwierigkeit bei der Suche verdeutlicht.

"Die Flächensuche läuft landesweit und beschränkt sich nicht auf bestimmte Regionen. Von Vorteil wäre eine möglichst gute Anbindung an den ÖPNV und Bundesautobahnen sowie eine Nähe zu örtlichen Gerichten", hieß es vom BLB.

Um den "Haftplatzbedarf in Nordrhein-Westfalen langfristig zu decken" suche man im Auftrag des Justizministeriums Grundstücke für neue Gefängnisse und "Rotationsanstalten" für Anstalten, die saniert und zeitweise geräumt werden müssen.

Der BLB ist Eigentümer und Vermieter fast aller landeseigenen Immobilien - darunter Behörden, Polizeipräsidien, Ministerien und eben Gefängnisse.