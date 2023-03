Osterferien in NRW: ADAC rechnet mit vollen Autobahnen und vielen Staus

Düsseldorf - Wie bereits im vergangenen Jahr rechnet der ADAC über Ostern mit vielen Staus in Nordrhein-Westfalen .

Vollere Autobahnen sind laut ADAC besonders am Gründonnerstag (6. April) und über Ostern zu erwarten. © Oliver Berg/dpa

"Wir gehen davon aus, dass viele Reisende die Feiertage für einen Kurztrip nutzen oder ihren Urlaub in den Ferien um Karfreitag und Ostermontag verlängern. Außerdem finden an Ostern gerne Familienbesuche statt", sagt Roman Suthold, Verkehrsexperte des ADAC in NRW.

Bereits im vergangenen Jahr habe es mehr und deutlich längere Staus als in den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 gegeben. Ein Stau-Chaos wie in den Zeiten vor Corona sei aber auch 2022 ausgeblieben, teilte der ACAC mit.

Besonders auf den Strecken in Richtung Norden (A1 von Köln nach Hamburg, A31 nach Emden) und in Richtung Niederlande geht der ADAC von zumindest einem erhöhten Verkehrsaufkommen aus.

Mit Staus und stockendem Verkehr sollten Autofahrer während der Osterferien auch auf dem gesamten Kölner Autobahnring (A1/A3/A4), der A43 zwischen Wuppertal und Recklinghausen sowie der A46 zwischen Düsseldorf und Wuppertal rechnen.