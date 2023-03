Raub auf Tankstelle: Kassiererin mit Waffe bedroht - Kinder tatverdächtig

Wuppertal - Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Wuppertal wurden vier Personen festgesetzt, darunter sind auch zwei Kinder.

Bei einem Tankstellenüberfall in Wuppertal sind zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren tatverdächtig. © Foto/Tim Oelbermann

Am gestrigen Mittwochabend um 22.50 Uhr ist es zu einem Überfall auf eine Tankstelle in Wuppertal gekommen. Nach Angaben der Polizei hielten sich zunächst zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren in der Tankstelle auf. Anscheinend kundschafteten die beiden die Geschäftsräume aus.

Kurz nachdem die Tanke geschlossen hatte, kam eines der Kinder wieder und machte sich an der verschlossenen Tür bemerkbar. Daraufhin öffnete die 55 Jahre alte Kassiererin diese.

Daraufhin drangen zwei Täter in die Tankstelle ein und bedrohten die Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe. Dabei richteten die Männer die Pistole allerdings auch auf den Jugendlichen.

Die Täter forderten die Frau auf, ihnen Bargeld und Zigaretten auszuhändigen. Anschließend flüchteten die beiden Männer mit der Beute und auch das Kind nahm Reißaus.

Die beiden Kinder wurden bei der Suche nach den Tätern in der Nähe des Tatorts in einem Gebüsch entdeckt. Bei der Fahndung war auch ein Hubschrauber im Einsatz.