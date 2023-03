Schmerz in Freudenberg: Trauerfeier für zwölfjährige Luise geplant

Blumen und Kerzen erinnern an Luise, die am 11. März gewaltsam umgebracht wurde. © Christoph Reichwein/dpa

In der kleinen evangelischen Kirche kommen ihre engsten Wegbegleiter zu einem Gottesdienst zusammen.

Mitschülerinnen und Mitschüler haben die Möglichkeit, sich zeitgleich in der Aula ihrer Schule zu treffen. Dort wird eine Tonübertragung des Gottesdienstes zu hören sein.

Der gewaltsame Tod der Zwölfjährigen am 11. März hat viele Menschen in der kleinen Stadt geschockt. Zwei 12 und 13 Jahre alte Mädchen hatten gestanden, Luise mit zahlreichen Messerstichen in einem Wald in Rheinland-Pfalz an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen getötet zu haben.