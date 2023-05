22.05.2023 05:53 Sondersitzung im Landtag: Tragödie in Ratinger Hochhaus wirft viele Fragen auf

Nach der Explosion in einem Hochhaus in Ratingen kommt an diesem Montag (22. Mai) der Innenausschuss des Landtags zu einer Sondersitzung zusammen.

Düsseldorf - Nach der Explosion in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf kommt an diesem Montag (22. Mai) der Innenausschuss des Landtags zu einer Sondersitzung zusammen. Polizisten sichern den Tatort in einem Hochhaus am Tag, nachdem eine Explosion mehrere Einsatzkräfte schwer verletzt hatte. © Roberto Pfeil/dpa Ein 57-jähriger Ratinger soll die Explosion ausgelöst haben, als Polizei und Feuerwehr seine Wohnungstür öffneten. Gegen ihn ist Haftbefehl wegen versuchten Mordes in neun Fällen erlassen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die Abgeordneten wollen sich über die Hintergründe des Geschehens und den Stand der Ermittlungen informieren. Beantragt hatte die Sitzung die SPD-Fraktion. "Es geht auch darum, wie wir unsere Sicherheitskräfte besser schützen können", hatte deren innenpolitische Sprecherin Christina Kampmann (42) angekündigt. Nordrhein-Westfalen Volksfest-Saison in Gefahr? NRW-Schausteller kämpfen mit Personalmangel! Wie bekannt wurde, war der Verdächtige zuvor mehrfach durch Körperverletzungen aufgefallen. Außerdem soll er zu Verschwörungstheorien neigen und der Prepper-Szene angehören. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Ein Polizist hatte wenige Tage zuvor deswegen vergeblich an der Tür geklingelt. Als Prepper, abgeleitet vom englischen "prepare" (vorbereiten), werden Menschen bezeichnet, die sich auf das Überleben im Katastrophenfall vorbereiten.

