10.03.2023 11:50 Wichtiges Medikament in Bahn gefunden: Stadt Bonn sucht dringend nach dem Besitzer

In einer Stadtbahn in Bonn wurde am Donnerstagabend ein wichtiges Medikament entdeckt, das sich nicht zuordnen lässt. Die Stadt startete einen Aufruf.

Von Laura Miemczyk

Bonn - Nachdem ein herrenloses Medikament in einer Stadtbahn in Bonn entdeckt wurde, hat die Stadt zur Ermittlung des rechtmäßigen Besitzers einen öffentlichen Aufruf gestartet. Eine verzögerte Einnahme des Medikamentes kann schon zeitnah zu größeren Komplikationen führen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Laut einer Mitteilung der Stadt wurde das Medikament am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr in der Stadtbahnlinie 66 gefunden und wenig später in der Gemeinsamen Anlaufstelle Bonn-Innenstadt (GABI) abgegeben. Das Präparat werde für die Behandlung einer HIV-1-Infektion eingesetzt und muss unbedingt nach Vorschrift eingenommen werden, wie es hieß. "Nach Auskunft einer Apotheke kann eine verzögerte Einnahme dieses speziellen Medikamentes schon zeitnah zu größeren Komplikationen führen", erklärte ein Sprecher. Nordrhein-Westfalen Kein Frühling in Sicht: Starker Wind, Schnee und Glätte sorgen für Gefahr in NRW Eine Rückverfolgung auf den Besitzer anhand von Chargen- und Seriennummer sei bislang erfolglos geblieben, weshalb die Stadtverwaltung am Freitagvormittag einen öffentlichen Aufruf startete. Auch bei Twitter startete die Stadt Bonn einen Aufruf "Wem das Medikament gehört und wer dazu nähere Angaben machen kann, kann sich an die GABI, Münsterstraße 18 am Hauptbahnhof, wenden", hieß es abschließend.

