Nach tödlichen Schiffs-Unglück vor Helgoland: Frachter "Polesie" zurück auf hoher See

Cuxhaven/La Coruña - Nach der Frachter-Kollision auf der Nordsee mit fünf toten Seeleuten hat das am Unglück beteiligte Schiff "Polesie" den Hafen in Cuxhaven verlassen.

Die unter der Flagge Bahamas fahrende "Polesie" wollte ursprünglich von Hamburg nach La Coruña in Spanien. Nach dem tödlichen Unfall fuhr das Schiff aus eigener Kraft nach Cuxhaven.

Am vergangenen Dienstagmorgen waren das mit Stahlblechen beladene Küstenmotorschiff "Verity" und der mit 190 Metern Länge größere Frachter "Polesie" in der Deutschen Bucht rund 22 Kilometer südwestlich von Helgoland zusammengestoßen.

Wie aus Angaben des Tracking-Dienstes Vesselfinder hervorgeht, war der Frachter am Montag auf dem Weg nach La Coruña in Spanien. Demnach ist die Ankunft dort für den kommenden Mittwoch (1. November) geplant.

Nach Angaben der deutschen Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) in Hamburg befragte dort ein Team aus deutschen und britischen Ermittlern am vergangenen Donnerstag die Brückenbesatzung des Frachters. Ziel war, Hinweise auf die Unfallursache zu erhalten.

Die Untersuchung wird zusammen mit den beiden Flaggenstaaten der Frachter Bahamas und Großbritannien geführt. In Cuxhaven sollten auch Daten etwa des Schiffsdatenschreibers erhoben und Schäden am Schiff begutachtet werden.

Wie es mit dem gesunkenen Frachter weitergeht, war am Montag zunächst unklar. Möglicherweise wird es bald einen Tauchereinsatz zum Wrack geben. Der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt sollen die beiden Masten des Frachters gekappt werden, um an der Unglücksstelle mehr Wassertiefe zu erreichen. Das Wrack liegt in rund 30 Metern Tiefe.