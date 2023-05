Mann in Trier niedergestochen: Polizei sucht nach Zeugen

Trier - Am vergangenen Freitagabend wurde im rheinland-pfälzischen Trier ein Mann brutal niedergestochen.

Der Mann musste allerdings zur Überwachung in der Klinik bleiben und es war weiterhin nicht möglich, ihm einer Befragung durch die Polizeibeamten zu unterziehen.

Ob er lebensgefährlich verletzt wurde, konnte zunächst nicht abschließend festgestellt werden. In der Folge wurde das Tatopfer sofort in ein Trierer Krankenhaus transportiert, um weitere Untersuchungen durchzuführen. Schließlich konnte man lebensbedrohliche Verletzungen ausschließen.

Wie die Polizeidirektion Trier meldete, sei der Mann gegen 23.55 Uhr von einem Passanten am Brückenkopf der Konrad-Adenauer-Brücke im Bereich des Pacelliufers entdeckt worden.

Was genau am Freitagabend an besagter Stelle vorgefallen ist, blieb bislang unbekannt und ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ein Polizeisprecher erklärte jedoch, dass man derzeit von einer Gewalttat ausgehe.

Etwaige Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen geben können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Rufnummer 065197795210 in Verbindung zu setzen.