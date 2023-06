Sachsen-Anhalt investiert Millionen in Reparaturen an Feuerwehrhäusern

Magdeburg - Feuerwehrhäuser in Sachsen-Anhalt können sich in diesem Jahr über Förderungen des Landes freuen.

Den Gemeinden steht es frei, in welche Feuerwehreinrichtungen sie die Gelder investieren. © 123RF/teka77

Nach Angaben des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes fördert Sachsen-Anhalt in 2023 einmalig landesweit und flächendeckend kleine Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Feuerwehrhäusern.

Hiervon sollen vor allem kleine Gemeinden profitieren. Insgesamt stehen für alle Einheits- und Verbandsgemeinden, die unter 10.000 Einwohner haben, 3,3 Millionen Euro an Fördergeldern zur Verfügung.

Die Gesamtsumme kann dabei in mehrere oder nur ein Feuerwehrhaus einer Ortschaft fließen. Pro Stellplatz gibt es 1145 Euro an Fördergeld. So kann zum Beispiel eine Gemeinde mit 20 Stellplätzen mit 22.900 Euro gefördert werden.

"Ich freue mich sehr, dass insbesondere die kleineren Gemeinden profitieren und wir den Fokus bei der Maßnahme auf den ländlichen Raum gerichtet haben", äußert sich Innenministerin Dr. Tamara Zieschang (52, CDU) zu der Förderaktion.