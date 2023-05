5000 neue Studenten in Sachsen-Anhalt noch nicht vor Ort

Derzeit fehlen der privaten Hochschule noch Räumlichkeiten für Seminare, Vorlesungen und Forschung. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Die private Hochschule verlegte im vergangenen Jahr ihren Hauptsitz von Berlin nach Magdeburg. Räume für Seminare, Vorlesungen und Forschungsaktivitäten fehlen aber bislang.

"Unsere Hochschulleitung (Rektor) sowie ein Teil der Mitarbeiter sitzen bereits in Interimsbüroräumen in Magdeburg", erklärte eine Sprecherin der Hochschule in Stuttgart, wo die Geschäftsführung der Trägergesellschaft sitzt.

"Zukünftig sind Büro- und Seminarflächen für den Studienbetrieb in Magdeburg geplant, hierfür sind wir momentan auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten."

Die Studiengänge biete man seit der Sitzverlegung bereits in Magdeburg an und immatrikuliere in Sachsen-Anhalt. Die Steinbeis Hochschule lobt insbesondere die "positiven Rahmenbedingungen" in Sachsen-Anhalt auch angesichts des modernen Hochschulgesetzes.

Planbarkeit und klare Regelungen zu Bearbeitungszeiten seien attraktiv.