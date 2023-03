(Fast) alle Bereiche betroffen! Ver.di plant tagelange Warnstreiks in Sachsen-Anhalt

Auswirkungen auf das Angebot der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) hat der Streik hingegen nicht. "Die MVB befindet sich aktuell nicht in Tarifverhandlungen mit Verdi und ist somit nicht von den Streiks betroffen", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. "Alle Verkehrsmittel der MVB fahren wie gewohnt."

Besonders in Magdeburg soll es durch den Streik zu massiven Beeinträchtigungen kommen: Nicht nur die Stadt- und Wasserwerke, sondern auch Sparkassen, die Abfallwirtschaft und die Bürgerbüros werden sich an dem Warnstreik beteiligen. Es kommt dadurch zu Terminausfällen.

Wo in der Vergangenheit nur einzelne Bereiche, wie etwa Lehrkräfte oder der öffentliche Nahverkehr betroffen waren, so ruft ver.di in dieser Runde alle Angestellten des öffentlichen Dienstes zum Teilnehmen auf.

Auch viele Kitas und Horte sind am Freitag und Montag vom Warnstreik betroffen. (Symbolbild) © Caroline Seidel/dpa

Auch die Kindertagesstätten und Horte in Magdeburg nehmen ab Freitag am Warnstreik teil. Dazu teilte die Stadt Magdeburg am Donnerstag mit, welche Kitas in den kommenden Tagen geschlossen bleiben müssen.

Folgende Einrichtungen nehmen am 24. März am Warnstreik teil:

Kita "Funkelfix", Olvenstedter Grund 6, Neu Olvenstedt

Kita "Traumzauberbaum", Wiener Straße 36a, Cracau

Kita "Waldwuffel", Stormstraße 13, Stadtfeld Ost

Kita "Mimmelitt", Gr. Steinernetischstraße 11, Altstadt

Hort "Agga Knack", Bertolt-Brecht-Straße 9, Leipziger Straße

Hort "Kiki Sonne", Moldenstraße 13, Alte Neustadt

In den Kitas "Moosmutzel" (Altstadt), "Wolkenstein" (Salbke) und "Wolkenschäfchen" (Herrenkrug) wird eingeschränkter Betrieb angeboten. Eltern sollen sich rechtzeitig informieren.

Am 27. März müssen folgende Kitas und Horte geschlossen bleiben:

Hort "Kiki Sonne", Moldenstraße 13, Alte Neustadt

Kita "Mimmelitt", Gr. Steinernetischstraße 11, Altstadt

Kita "Funkelfix", Olvenstedter Grund 6, Neu Olvenstedt

Alle übrigen Einrichtungen bieten eingeschränkten Betrieb an.

Originalmeldung von 11.25 Uhr, zuletzt aktualisiert um 16.55 Uhr.