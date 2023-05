Fliegerbombe beim Verlegen vom Stromleitung gefunden: Sperrkreis von 700 Metern geplant

Wie der Landrat am Montag mitteilte, soll die 500 Kilogramm schwere Bombe nach Prüfungen durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst am Dienstagvormittag entschärft werden. Hierzu soll ein Sperr-Radius von 700 Meter festgelegt werden. Er betrifft die Ortschaften Pissen und Witzschersdorf.

Es wird eine Umleitung eingerichtet: an der Anschlussstelle Leipzig-West über die B181, an der Anschlussstelle Bad Dürrenberg über die A9 und an der Ortsumgehung Schladebach über die L184.