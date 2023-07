Gegen den Trend: Zahl der Sozialwohnungen in Sachsen-Anhalt gestiegen

Magdeburg - Entgegen dem bundesweiten Trend ist die Zahl der Sozialwohnungen in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren gestiegen.

In Sachsen und Sachsen-Anhalt nimmt die Zahl der Sozialwohnungen zu. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

2022 gab es landesweit 5070 geförderte Wohnungen dieser Art, wie aus einer Antwort des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Caren Lay (50, Die Linke) hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Im Vorjahr waren 612 Wohnungen weniger gezählt worden. 2020 gab es in Sachsen-Anhalt 3373 geförderte Wohneinheiten.

Auch in Sachsen stieg die Zahl der Sozialwohnungen, während sie in Thüringen sank.

Bundesweit ist ein zur Entwicklung in Sachsen und Sachsen-Anhalt entgegengesetzter Trend zu verzeichnen. Den Angaben zufolge ging die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland von 1.128.875 in 2020 auf 1.087.571 im vergangenen Jahr zurück. Auch die Zahl der Bewilligungen für neue Wohnungen verringerte sich.