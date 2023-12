Hochwasser-Warnstufe 3 in Sachsen-Anhalt: Stände bleiben weiterhin hoch!

Wolmirstedt - Die Hochwasser-Situation in Sachsen-Anhalt bleibt über die Feiertage unverändert: Die Warnstufe 3 bleibt für einige Flüsse bestehen.

Die Ohre in Wolmirstedt steigt weiter an. © Stephan Schulz/dpa

Auch am ersten Weihnachtstag bleiben die Pegel in Sachsen-Anhalt hoch. Die anhaltenden Niederschläge haben über die Nacht dafür gesorgt, dass vom Norden bis in den Süden des Landes die Alarmstufen weiterhin bestehen.

Für die Weiße Elster in Halle und Saalekreis bleibt weiterhin die Alarmstufe 3 bestehen. Ebenfalls bleiben auch die Havel, die Unstrut im Burgenlandkreis, Ohre in Wolmirstedt sowie die Salzwedeler Dumme in der Altmark auf selbiger Warnstufe.

Jedoch gilt nur noch für sieben Bereiche die Alarmstufe 2.