Pegel steigt weiter! Hochwasser-Warnstufe 3 in Sachsen-Anhalt erreicht

Wolmirstedt - Die Hochwasser-Situation in Sachsen-Anhalt spitzt sich auch an Heiligabend weiter zu: Inzwischen wurde die Warnstufe 3 für einige Flüsse bereits erreicht.

In Sachsen-Anhalt wird erneut vor Hochwasser gewarnt. © Matthias Strauß

Besonders im Süden des Landes sowie in der Börde steigen die Pegel immer weiter.

Für die Weiße Elster in Halle bzw. im Saalekreis wurde die Alarmstufe 3 herausgegeben. Das Gleiche gilt für die Havel, die Unstrut im Burgenlandkreis und für die Ohre in Wolmirstedt und Salzwedeler Dumme in der Altmark.

Bei der Alarmstufe 3 werden Grundstücke und Keller bereits überflutet. Auch einige Straßen müssen gesperrt werden, teilte der Landesbetrieb für Hochwasserschutz Sachsen-Anhalt mit. Der Wachdienst sei im Einsatz, hieß es.

Für zehn weitere Orte und Flüsse gilt außerdem die Warnstufe 2.