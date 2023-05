Sachsen-Anhalter feiern Himmelfahrtstag mit Festen und Gottesdiensten

Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt haben bei bestem Wetter den Himmelfahrtstag gefeiert.

In Sachsen-Anhalt wurde am Donnerstag der Himmelfahrtsfeiertag gefeiert. © Axel Heimken/dpa

Wer nicht arbeiten musste, machte am Donnerstag einen Spaziergang, eine Radtour, besuchte besondere Gottesdienste oder verschiedene Feste.

Sehr gut besucht war nach Angaben der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt das interkulturelle Fest der Begegnung in Magdeburg, das nach dreijähriger Pandemiepause wieder stattfinden konnte.

Mehrere Vereine und Initiativen hatten zu einem bunten Programm mit Begegnungs-, Unterhaltungs- und Informationsangeboten in den Garten der Hoffnungsgemeinde geladen.

1996 gab es das erste Fest dieser Art - eine Reaktion auf die Magdeburger "Himmelfahrtskrawalle" von 1994.

In der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn an der A2 gab es eine Sonderführung am ehemals größten deutsch-deutschen Grenzübergang.

In den Kirchen des Landes waren Gottesdienste angekündigt, einige auch unter freiem Himmel.