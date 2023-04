Teurere Leckerei: Preise für eine Kugel Eis in diesem Jahr teilweise gestiegen

Magdeburg - Gestiegene Energiepreise , teurere Milch, höhere Personalkosten: Eisdielen haben mit immer höheren Ausgaben zu kämpfen. In Sachsen-Anhalt sind die Preise für eine Kugel Eis vielerorts gestiegen - aber nicht überall.

In Sachsen-Anhalt ist der Preis für eine Kugel Eis zum Saisonstart vielerorts gestiegen. Zwischen 20 und 50 Cent müssen Kunden in diesem Jahr teilweise mehr ausgeben, ergab eine stichprobenartige Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter Eisdielen in Sachsen-Anhalt. Viele Eiscafés kämpfen demnach mit stark gestiegenen Ausgaben.

"Man kann Eis nicht als etwas betrachten, dessen Preis sich seit 20 Jahren nicht verändert", sagte Annalisa Carnio, Sprecherin der Union der italienischen Speiseeishersteller (Uniteis).

Neben den Preisen für die Zutaten, Mieten und das Personal seien vor allem auch die Energiekosten gestiegen. Beim Eis komme zudem oft die psychologische Komponente hinzu: Die Preise veränderten sich nicht kontinuierlich über das Jahr, sondern einmal zu Beginn der neuen Saison.

Zudem würden Kunden die Preise oft mit denen aus der eigenen Kindheit vergleichen, so Carnio. Dennoch habe Deutschland immer noch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

In anderen europäischen Ländern seien Preise von 2,50 Euro bis 3 Euro pro Kugel normal.