Tödlicher Unfall beim Abbiegen: Auto erfasst 86-Jährige im Rollstuhl

Muldestausee - Bei einem Unfall im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurde am Freitagvormittag eine 86-jährige Frau getötet.

Die Rollstuhlfahrerin (†86) fiel aus ihrem Stuhl auf die Straße. Im Krankenhaus erlag sie ihren Verletzungen. (Symbolbild) © 123RF/mheim301165

Die ältere Dame war gegen 11.30 Uhr in ihrem Rollstuhl auf der Straße "An der Schule" im Ortsteil Pouch unterwegs, teilte die Polizei am Samstag mit.

An der Kreuzung zur Hirtengasse kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, dessen 52-jähriger Fahrer nach links abbiegen wollte.

Die 86-Jährige stürzte aus ihrem Fahrzeug und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte sie noch in ein Krankenhaus, dort erlag sie noch am Freitagabend ihren schweren Verletzungen.