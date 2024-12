19.12.2024 10:41 BMW rast in Bahndamm: Drei Verletzte bei Unfall, Zugstrecke gesperrt

Ein Auto ist in der Nacht zu Donnerstag in Merseburg neben einer Zugbrücke in den Bahndamm gefahren. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden dabei schwer verletzt.

Von Valentin Petri Merseburg - Ein Auto ist in der Nacht zu Donnerstag im Saalekreis (Sachsen-Anhalt) neben einer Zugbrücke in den Bahndamm gefahren. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden dabei schwer verletzt. Im nächtlichen Merseburg wurden bei einem Unfall drei junge Leute verletzt. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa Der Unfall gegen 23.20 Uhr unweit des Merseburger Bahnhofes wirkte sich laut Polizeiangaben auch auf den Bahnverkehr aus: Demnach gab es Ausfälle oder Verspätungen bei mehreren Zügen, weil Gleise gesperrt werden mussten.

Nach ersten Erkenntnissen der Behörde war der 28-jährige Fahrer mit seinem BMW auf der König-Heinrich-Straße unterwegs, die nach der Bahnunterführung zur Halleschen Straße wird. Kurz vor der Eisenbahnbrücke rammte der Wagen demnach einen Bordstein, beschädigte einen Lichtmast und fuhr dann die Böschung hoch. Dort endete die Fahrt an der Schallschutzwand zu den Gleisen. Warum genau das Auto von der Straße abkam, sei noch unklar, hieß es. Ein Drogenschnelltest bei dem Fahrer sei allerdings positiv ausgefallen. Die Polizei behielt seinen Führerschein ein. Nun soll bei dem Mann eine Blutprobe entnommen werden. Der 28-Jährige, ein 23-jähriger Mitfahrer sowie eine Mitfahrerin (21) kamen mit ihren schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

