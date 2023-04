Uni Halle muss sparen! Rektorin Becker will erst den richtigen Weg finden

Claudia Becker (56), Rektorin der Martin-Luther-Universität (MLU) Halle-Wittenberg. © Hendrik Schmidt/dpa

"Wir sehen die Universität nach wie vor als eine Universität in der Breite, das wollen wir nicht aufgeben. Wir müssen uns aber fokussieren und vielleicht hier und da straffen", sagte die Rektorin der Martin-Luther-Universität (MLU) Halle-Wittenberg, Claudia Becker (56), vor der nächsten Senatssitzung am 12. April in Halle.

In dieser soll ein Papier vorgestellt werden, das eine mögliche fachliche Ausrichtung der Universität und somit den zukünftigen Weg der Uni skizzieren soll. "Das ist eine allererste Fassung von Leitthemen, die man sich für die Zukunft vorstellen könnte", so Becker.

Grund für die Überlegungen zur Ausrichtung sind in der Zukunft notwendige finanzielle Einsparung an der MLU.

"Wir wollen unserer Aufgabe als Universität gegenüber der Gesellschaft auch in Zukunft gut nachgehen können", sagte Becker. Die Differenz zwischen zur Verfügung stehenden und benötigten Mitteln sei momentan jedoch zu hoch. Deshalb müssen alte Strukturen überdacht und Einsparungspotenziale erörtert werden.

Mit dieser neu gewonnenen Klarheit sollen dann Ende dieses Jahres Verhandlungen mit dem Land geführt werden.