Sachsens nächstes Brücken-Desaster: 19 weiteren Bauten droht jetzt auch die Sperrung

Bad Schandau - Einsturzgefahr! Seit Mittwoch 21 Uhr ist die Elbbrücke mit der B 172 in Bad Schandau für den gesamten Verkehr gesperrt. Am gestrigen Mittwoch erklärten die Behörden, warum sie vorsorglich sofort gehandelt und die für die Sächsische Schweiz so wichtige Elbquerung gesperrt haben.