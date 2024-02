Ärztemangel, Landflucht, Bürokratie: Kassenärzte warnen vor Praxenkollaps

Die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KV Sachsen und Fachärztin für HNO-Heilkunde Dr. Sylvia Krug spricht über den drohenden Praxenkollaps.

Von Antje Ullrich

Sachsen - Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und ärztliche Berufsverbände schlagen schon länger Alarm: Das ambulante System sei in Not, viele Praxen stünden vorm Kollaps. In einer Bundestagspetition mit 545.000 Unterstützern, die am 19. Februar in den Petitionsausschuss kommt, formulieren die niedergelassenen Ärzte ihre Forderungen. TAG24 sprach mit Dr. Sylvia Krug (66), Stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KV Sachsen und Fachärztin für HNO-Heilkunde, über den drohenden Praxenkollaps im Freistaat.

Dr. Sylvia Krug (66), Stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Sachsen, hofft, dass die niedergelassenen Ärzte in diesem Jahr endlich Gehör finden werden. © Steffen Füssel TAG24: Dr. Krug, ist der Praxenkollaps in Sachsen schon da? Sylvia Krug: Es ist noch fünf vor zwölf. Die haus- und fachärztlichen Praxen arbeiten am Limit. Aber es gibt schon Regionen, in denen die Menschen keinen Haus- oder Facharzt mehr haben. Wo wirklich Unterversorgung herrscht. Aber es fehlen nicht nur Ärzte, sondern auch das medizinische Personal. Bei Letzterem stehen wir mit den Kliniken und Krankenhäusern in Konkurrenz. TAG24: Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat auf einem Krisengipfel erste Änderungen angekündigt. Welche Punkte halten Sie für besonders wichtig? Sachsen Schock-Diagnose kurz nach Geburt: Nils aus Sachsen braucht dringend Stammzell-Spende Krug: Das Wichtigste ist die Entbudgetierung der hausärztlichen Leistungen. Das ist ein ganz wichtiges Signal, auch für die Wertschätzung der Arbeit. Das Gesetz soll noch 2024 kommen. Außerdem soll bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung eine Bagatellgrenze eingeführt werden, unter der kein Regress mehr ausgesprochen wird. Damit könnten 80 Prozent der Prüfungen abgeschafft und die Entbürokratisierung vorangebracht werden. TAG24: Gehen Ihnen die Pläne weit genug? Krug: Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber der nächste Schritt muss die Entbudgetierung der Fachärzte sein. Der gesamte Gesetzesentwurf muss noch weiterentwickelt werden.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (60, SPD) hat erste Neuerungen angekündigt. © imago/Chris Emil Janßen TAG24: Wären zur Durchsetzung von Forderungen auch mehrtägige Praxisschließungen vertretbar?

Krug: Wenn diese von Berufsverbänden organisiert werden, dann ja. Die KV als Körperschaft öffentlichen Rechts kann nicht zum Streik aufrufen. In Fällen von Schließungen muss dann natürlich eine Notversorgung gewährleistet werden. TAG24: Was bei den aktuellen Forderungen kaum eine Rolle spielt: Allein in Sachsen fehlen über 400 Hausärzte und zahlreiche Regionen im ländlichen Raum sind unterversorgt. Glauben Sie, dass sich mit den Zugeständnissen des Ministers daran etwas ändern wird?

Krug: Das wird nicht ausreichen. Wir als KV sind für die Sicherstellung zuständig. In den städtischen Regionen haben wir keine größeren Probleme bei der Versorgung, in ländlichen ist es hingegen teilweise sehr schwierig. Es müssen vielmehr die gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen betrachtet werden. Wenn es keine Bushaltestelle mehr gibt, keine Schule in der Nähe ist, kein Kindergarten da ist, ist es schwer, einen Arzt zu motivieren, in die Region zu gehen.

Laut KV Sachsen wählen zwar immer mehr Medizinstudenten die Allgemeinmedizin, aber im ländlichen Raum kommen die Ärzte dann nicht an. (Symbolbild) © imago/Sebastian Willnow TAG24: Was macht also die KV Sachsen?

Krug: Wir versuchen, über viele Kanäle Ärzte in die unterversorgten Regionen zu holen. Das fängt beim Studium an. Wenn Medizinstudenten sich verpflichten, Allgemeinmedizin zu studieren, können sie mit einem Hausarztstipendium gefördert werden. Wir fördern auch das Studium für 40 angehende Mediziner in Ungarn. 2013 haben wir mit dem Programm begonnen und die ersten Ärzte, die sich fünf Jahre für eine Niederlassung im ländlichen Raum verpflichtet haben, kommen nun zurück. Über einen Strukturfonds fördern wir zudem die Niederlassung in unterversorgten Regionen. TAG24: Kann man nicht wie bei Lehrern dazu übergehen, auch Ärzte zu entsenden? Krug: Der Arzt-Beruf ist ein freier Beruf. Wir können keinen Arzt verpflichten, an einen bestimmten Ort zu gehen. Das gab es mal zu DDR-Zeiten. TAG24: Lässt denn generell die Bereitschaft, sich niederzulassen, nach? Krug: Ja. Die Zahl der freien Niederlassungen geht zurück, während die Zahl der angestellten Ärzte zunimmt. Das hängt auch mit der Lebensplanung zusammen. Gesamtgesellschaftlich geht der Trend zu mehr Work-Life-Balance. Vielen Ärzten ist Freizeit zunehmend wichtiger als Geld. TAG24: Dann braucht es quasi mehr Ärzte, um die freien Stellen zu besetzen? Krug: Das stimmt. Wir brauchen immer häufiger zwei Ärzte für eine Praxisstelle.

