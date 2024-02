01.02.2024 09:55 2.615 Amokdrohung an Oberschule: Polizei schnappt Verdächtigen und sichert Gelände

Nach einer Amokandrohung an der Richard-von-Schlieben-Oberschule in Zittau (Landkreis Görlitz) waren Beamte am heutigen Donnerstagmorgen erneut vor Ort.

Von Chris Pechmann

Zittau - Polizisten sicherten die Schule ab, obwohl der vermeintliche Täter bereits gestand. Nach einer Amokandrohung an der Richard-von-Schlieben-Oberschule in Zittau (Landkreis Görlitz) waren Beamte am heutigen Donnerstagmorgen erneut vor Ort. Polizisten waren am heutigen Donnerstagmorgen vor der Richard-von-Schlieben-Oberschule in Zittau. © Blaulichtreport Zittau Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bekannt gab, sei dies zur "Stärkung des Sicherheitsgefühls". Einen konkreten Anlass dazu würde es laut Auskunft der Behörden nicht geben. Laut TAG24-Informationen war der ankommende Schulbus am heutigen Morgen recht leer, einige Eltern fuhren ihre Kinder mit dem Auto vor das Gelände. Nach Angaben aus Elternkreisen wurde es Schülern heute freigestellt, die Schule zu besuchen oder Aufgaben im Home-Office zu erledigen. Viele Kinder blieben deshalb zu Hause. Sachsen Bauernproteste in Chemnitz und Umgebung: Blockaden an A4 Wie es in einer Mitteilung der Polizei vom gestrigen Mittwoch heißt, habe man einen Jugendlichen als Tatverdächtigen identifiziert. Er räumte die Tat bereits ein. Nun wird gegen ihn aufgrund des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt. Die Beamten wollen das Sicherheitsgefühl stärken. © Blaulichtreport Zittau "Die Aufklärung dieser sehr öffentlichkeitswirksamen Tat ist ein sehr gutes Beispiel für gelebte Zusammenarbeit zwischen der Stadt Zittau, der Richard-von-Schlieben-Oberschule gemeinsam mit der Wilhelm-Busch-Grundschule und dem Polizeirevier", sagte Carsten Weber, der Leiter des Polizeireviers Zittau-Oberland. In der zweiten Januarwoche wurden in der Oberschule Schmierereien entdeckt, in denen die Rede von einem Amoklauf war.

