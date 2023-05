Badesaison eröffnet! Doch der Bär steppt nur auf Schloss Hartenfels

Torgau - Am Wochenende wurde vielerorts die diesjährige Badesaison eröffnet. Bei Temperaturen um 15 Grad hielt sich der Ansturm auf die Freibäder allerdings in Grenzen.

Benno freute sich über ein Leckerchen. © Lutz Brose

Nur in einem Becken steppte der Bär - im Privatpool auf Schloss Hartenfels.

Den haben Bea und Benno (beide 10) im Großen Bärengraben für sich ganz alleine.

Noch nimmt nur Benno öfter mal ein ausgiebiges Bad. Schwester Bea hält sich noch zurück, ist aber keineswegs wasserscheu.

Und es scheint als ob es Benno genießt, wenn viele Leute beim Baden zuschauen. Wenn die Schloßbrücke voller Menschen ist, zieht Meister Petz manchmal eine richtige Show ab. Stürzt sich in die Fluten, spielt mit allem, was ihm in die Tatzen kommt oder lässt einfach mal nur die Seele baumeln.