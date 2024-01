Bauernproteste in Chemnitz und Umgebung: Erneute Blockaden an A72

Die Proteste der Bauern dauern seit einer Woche an. Zum Abschluss ist neben einem Korso nach und durch Chemnitz auch eine Protestfahrt nach Berlin geplant.

Von Victoria Winkel, Claudia Ziems, Sarah Müller

Chemnitz - Die Proteste der Bauern dauern seit einer Woche an. Für Montag sind noch einmal Korsos geplant, aber insgesamt gibt es gute Nachrichten für Autofahrer.

Seit 8. Januar finden Bauernproteste statt. Auch in Sachsen gibt es Blockaden und Kundgebungen. © Kristin Schmidt Seit vergangenem Montag behinderten die Bauern mit Blockaden den Verkehr in den meisten Teilen von Sachsen. Es kam zu Staus und vereinzelten Verspätungen im Nahverkehr. Vor allem Autobahnen wurden blockiert. Die Landwirte stellten sich mit ihren Fahrzeugen in die Auffahrten. Doch mit den Blockaden ist vorerst Schluss. Am heutigen Montag sind zum Abschluss der Protestwoche noch Veranstaltungen und Fahrten im Vogtland und in Chemnitz geplant. Außerdem wird es eine Großdemo in Berlin geben, wo sich auch tausende Sachsen gemeinsam auf den Weg machen. Sachsen Unwetterwarnung in Sachsen: Glatteis sorgt für zahlreiche Unfälle TAG24 berichtet hier im Ticker!

An der A72 werden aktuell die beiden Stollberger Auffahrten West und Nord blockiert. Es sind beide Fahrtrichtungen betroffen. Aktuell gibt es in den Bereichen Verkehrsbehinderungen.

In der vergangenen Woche brauchten vorallem Autofahrer während der Aktionswoche der Bauern starke Nerven. Zahlreiche Autobahn- und Straßenblockaden führten zu unzähligen Staus. Diese Woche solle erstmal auf die Bremse getreten werden und auf eine Reaktion am Donnerstag aus Berlin gewartet werden. Trotzdem wird es an einzelnen Stellen auch am heutigen Mittwoch erneut zu Protesten und Blockaden kommen. So sind laut Landratsamt unter anderem an den Zufahrten zur A72 in Stollberg Proteste geplant und das rund um die Uhr bis Samstag: Dabei seien die Anschlussstellen Nord und West jedoch nicht komplett blockiert, sondern der Verkehr werde nur ausgebremst. Außerdem sollen die Zufahren jede volle und halbe Stunde für je zehn Minuten komplett friegegeben werden. Ebenfalls angemeledet wurde ein Protest an der B169 bei Lößnitz, am Abzweif nach Affalter. Dieser findet von 5 bis 17 Uhr statt. Zusätzlich wurde ein Fahrzeugkorso angemeldet, der bis Sonntag täglich ab 17 Uhr im Marienberger Ortsteil Lauta starten soll.

Die Autobahnauffahrten werden laut Landratsamt nicht komplett gesperrt. © Bernd März

Die Chemnitzer Polizei hat am Montagabend Bilanz zum Versammlungstag gezogen: "Die Versammlungen im Drebacher Ortsteil Spinnerei, in Annaberg-Buchholz (Talstraße/Karlsbader Straße), in Thermalbad Wiesenbad (Mönchsbadknoten), in Gelenau und an der Kreuzung B 169/S 283 bei Lößnitz verliefen friedlich", heißt es in der Mitteilung. In Drebach kam es wegen während der Versammlung allerdings zu einem Unfall. Ein VW-Fahrer (62) hatte einen abgestellten Traktor gestreift. Verletzte gab es nicht. Von Penig und Zschopau aus starteten zudem zwei Fahrzeugkonvois. Etwa 150 Teilnehmer versammelten sich gegen 13 Uhr in Penig. In der Spitze waren etwa 200 Fahrzeuge in Richtung Chemnitz unterwegs, wo sie gegen 16.45 Uhr eintrafen. Um 14.30 Uhr startete ein weiterer Konvoi von Zschopau mit etwa 100 Fahrzeugen. Es kam zu keinen Zwischenfällen.

Gegen 18 Uhr leerte sich die Brückenstraße in Chemnitz wieder. Die Kundgebung ist beendet und die Brückenstraße ist nun wieder für den Verkehr freigegeben. Einige Teilnehmer der Freien Sachsen sind noch vor Ort.

Die Kundgebung auf der Brückenstraße ist beendet. © Sebastian Gogol

In Chemnitz findet nach dem Traktor-Korso noch eine Kundgebung auf der Brückenstraße statt, die dafür gesperrt wird. Bei der Demo selbst sind meist nur Autos und Transporter auszumachen. Die Teilnehmer kommen unter anderem aus Limbach-Oberfrohna und Penig.

Die Polizei beginnt mit der Sperrung der Brückenstraße © Sebastian Gogol

Auf der Brückenstraße in Chemnitz findet eine Kundgebung statt. © Maik Börner

Die Teilnehmer der Kundgebung demonstrieren gegen die Bundesregierung. © Maik Börner

Mehrere Traktoren fahren am Montag über die Theaterstraße in Chemnitz in Richtung Falkeplatz. Die Fahrzeuge kamen aus Zschopau und drehten nur eine Runde durch die Stadt. © Maik Börner

Auf der Brückenstraße in Chemnitz sind die ersten Teilnehmer der Kundgebung angekommen. © Sebastian Gogol

Wie die Polizei Chemnitz am Morgen mitteilt, werden die Proteste der Bauern und ihrer Unterstützer auch am heutigen Montag fortgesetzt. "Dabei handelt es sich zumeist um angezeigte Versammlungen. Sich daraus ergebende Verkehrseinschränkungen im Laufe des heutigen Tages sind nicht auszuschließen", heißt es weiter.



Besonders im Erzgebirgskreis sind Aktionen geplant. Aktuell finden im Drebacher Ortsteil Spinnerei, in Annaberg-Buchholz (Talstraße/Karlsbader Straße), in Thermalbad Wiesenbad sowie auch in Gelenau und an der Kreuzung B169/S283 bei Lößnitz Versammlungen statt. Außerdem sind am heutigen Montag Autokorsos von Penig und Zschopau nach Chemnitz in die Brückenstraße geplant. Die Brückenstraße wird laut Stadt Chemnitz daher von 16.30 bis 17 Uhr zwischen Theaterstraße und Straße der Nationen voll gesperrt sein. Es ist erneut ein Bürgertelefon für Fragen rund um die Proteste unter der Telefonnummer 0371 387-2266 geschaltet. Die Notrufnummer 110 ist nur in Notsituationen zu wählen.



Autofahrer müssen sich im Erzgebirge weiter auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Am Montag soll es in Drebach-Spinnerei ab 5 Uhr eine Blockade geben. Um 19 Uhr ist zudem eine Kundgebung in Zschopau, Annaberg und in Oelsnitz geplant. Um 18 Uhr gibt es ein Veranstalten in Aue. In den nächsten Tagen wird jeweils von 5 bis 17 Uhr in Lößnitz die Kreuzung B169/Hartensteiner Straße bestreikt. Das gilt bis kommenden Mittwoch.

Die Brückenstraße wird laut der Stadt Chemnitz am morgigen Montag von 16.30 bis 17 Uhr zwischen Theaterstraße und Straße der Nationen voll gesperrt sein. Grund ist der Fahrzeugkorso, der 13 Uhr in Penig startet. Die Teilnehmer treffen sich gegen 16.30 Uhr vorm Karl-Marx-Kopf, Kundgebung soll dann vorm Rathaus sein.