Bauernproteste: Kundgebung in Chemnitz beendet, Sperrung aufgehoben

Am heutigen Montag sind zum Abschluss der Protestwoche noch Veranstaltungen und Fahrten im Vogtland und in Chemnitz geplant. Außerdem wird es eine Großdemo in Berlin geben, wo sich auch tausende Sachsen gemeinsam auf den Weg machen.

Die Chemnitzer Polizei hat am Montagabend Bilanz zum Versammlungstag gezogen: "Die Versammlungen im Drebacher Ortsteil Spinnerei, in Annaberg-Buchholz (Talstraße/Karlsbader Straße), in Thermalbad Wiesenbad (Mönchsbadknoten), in Gelenau und an der Kreuzung B 169/S 283 bei Lößnitz verliefen friedlich", heißt es in der Mitteilung.

In Drebach kam es wegen während der Versammlung allerdings zu einem Unfall. Ein VW-Fahrer (62) hatte einen abgestellten Traktor gestreift. Verletzte gab es nicht.

Von Penig und Zschopau aus starteten zudem zwei Fahrzeugkonvois. Etwa 150 Teilnehmer versammelten sich gegen 13 Uhr in Penig. In der Spitze waren etwa 200 Fahrzeuge in Richtung Chemnitz unterwegs, wo sie gegen 16.45 Uhr eintrafen. Um 14.30 Uhr startete ein weiterer Konvoi von Zschopau mit etwa 100 Fahrzeugen. Es kam zu keinen Zwischenfällen.