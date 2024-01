Bauernproteste: Protestfahrt im Vogtland, Korso nach Chemnitz geplant

Fortsetzung des Artikels laden

Im Erzgebirge ist das große Chaos ausgeblieben! Wie der Landkreis mitteilte, wurde die Abriegelung von Städten und Totalblockaden von Straßen verhindert. "Stattdessen kam es lediglich vereinzelt und auch nur zeitweise zu entsprechenden Blockaden, die den Verkehrsfluss zwar behinderten, diesen aber nicht 'lahmgelegt' haben", heißt es. Auch die kritische Infrastruktur (beispielsweise Krankenhäuser, Altenheime und Co.) konnte aufrecht erhalten bleiben. Lediglich einige Busse und Winterdienstfahrzeuge wurden behindert.

Wie die Polizei Chemnitz am heutigen Mittwochnachmittag mitteilte, wird das separat für das Einsatzgeschehen rund um die Bauern-Proteste eingerichtete Bürgertelefon am morgigen Donnerstag voraussichtlich nicht geschaltet sein. "Die örtlichen Polizeireviere stehen wie sonst auch für jedwedes Anliegen als Ansprechpartner zur Verfügung", heißt es weiter.

Am Dienstag ist es laut Polizei zu einem weiteren Unfall im Zusammenhang mit einer Versammlung gekommen. In Zschorlau wurde ein 72 Jahre alter Mann, der sich während einer Versammlung mittig auf der August-Bebel-Straße aufhielt, von einem Hyundai mit Auer Kennzeichen angefahren. Der Senior wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Hyundai-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Gemeindeberg fort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie die Chemnitzer Polizei mitteilte, hat sich der Korso gegen 7.10 Uhr mit 84 Fahrzeugen auf der B173 in Richtung Dresden in Bewegung gesetzt. Nur wenig später ist ein weiterer Konvoi aus 96 Landwirtschaftsfahrzeugen von Hartha kommend über die B175 in Richtung Dresden gefahren. Gegen 10.15 Uhr trafen sich die Konvois in Kesselsdorf (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge). Danach fuhren beide Korsos gemeinsam weiter. Unterwegs gab es keine Zwischenfälle. "Abseits dessen kam es im Erzgebirgskreis in Venusberg, Raschau und Neukirchen seit heute Morgen zu stationären Versammlungen mit Bezug zu den Protesten der Landwirte. An allen drei Versammlungsorten war die Polizei zugegen und führte Kooperationsgespräche mit den Versammlungsteilnehmern, um klarzustellen, dass sogenannte Vollblockaden der Straßen nicht zulässig sind", teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Am Mittwochmorgen sind Landwirte mit etwa 500 Traktoren nach Plauen aufgebrochen. Die Korsos sind auf der B92 und der B173 und über die Autobahn unterwegs.

Aktuell sind keine Autobahnauffahrten entlang der A4, A14 und A72 von den Bauernprotesten betroffen. "Ungeachtet dessen kann es insbesondere im Erzgebirgskreis zu Einschränkungen im Straßenverkehr durch angezeigte Versammlungen und weitere Aktionen der Landwirte sowie deren Unterstützer kommen", berichtet die Polizeidirektion Chemnitz.

Seit dem frühen Morgen versammeln sich Landwirte, die zur Demo nach Dresden wollen, mit ihren Fahrzeugen auf der B173 zwischen Chemnitz und Niederwiesa. "Im Sinne eines Fahrzeugkorsos wollen Landwirte und deren Unterstützer aus Chemnitz, dem Landkreis Mittelsachsen sowie dem Erzgebirgskreis unter Absicherung der Polizei gegen 7.30 Uhr geschlossen in die sächsische Landeshauptstadt fahren. Aus diesem Grund ist bis zum Mittag auf der B173 sowie in den einzelnen Ortschaften und Städten auf der Strecke bis Dresden mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen", warnt die Polizei. Bisher haben sich am Ortsausgang Chemnitz mehr als 70 Fahrzeuge, bestehend aus Landmaschinen, Lkw und Autos, auf der Bundesstraße versammelt. "Auf der Anreise der Versammlungsteilnehmer zu diesem zentralen Sammelort kam es und kommt es nach wie vor zu Verkehrseinschränkungen beziehungsweise Stauerscheinungen im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Chemnitz. Mehr als 200 am Korso teilnehmende Fahrzeuge werden insgesamt erwartet", so die Polizei.

Landwirte waren am Morgen auf der B173 auf dem Weg nach Dresden. © Erik Frank Hoffmann

Polizeidirektion Chemnitz (6 bis 20 Uhr): 0371/3872266 Polizeidirektion Zwickau (ab 5 Uhr): 0375/4282345 Die Polizei bittet darum diese Nummern zu nutzen. Der Notruf 110 ist wirklich nur in Notsituationen gedacht.

In Schöneck hat sich am Dienstag ein Nissan-Fahrer (36) in einen Konvoi aus mehreren Traktoren gedrängt. Als die Polizei ihn stoppen wollte, haute er ab. Nun werden Zeugen gesucht.

Die Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen im Zusammenhang mit Autokorsos, die sich aus ganz Sachsen auf den Weg zu einer Demo nach Dresden machen. "Es ist auf Autobahnen und Zufahrten nach Dresden mit Behinderungen während der An- und Abreise sowie mehrfachen Sperrungen zu rechnen", so die Polizei. Zwischen 6 und 20 Uhr sollte man, wegen drohender Staus, Demonstrationen und kurzfristiger Sperrungen besonders vorsichtig fahren.

Am Mittwoch machen sich zahlreiche Landwirte auf den Weg zu einer Kundgebung in Dresden. © Kristin Schmidt

Am heutigen Dienstag registrierte die Polizeidirektion Zwickau insgesamt 31 Versammlungen im Landkreis Zwickau sowie im Vogtland. Davon waren zehn nicht angezeigt. Im Vogtland kam es in Treuen zu den größten Verkehrseinschränkugen. Obwohl die Blockaden regelmäßig geöffnet wurden, bildete sich dennoch ein langer Rückstau. Vergleichsweise kleinere Staus zogen die Sperrungen an der Kreuzung Klinkhartdstraße und Rosa-Luxemburg-Straße in Reichenbach und an der Plauener Schöpsdrehe nach sich. Ein 21-jähriger Deutsche zeigte sich über die Blockade an der Anschlussstelle Plauen-Süd so erbost, dass er einem 49-jährigen Versammlungsteilnehmer während einer verbalen Auseinandersetzung mehrfach einen Schlagring zeigte. Er muss sich nun Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. In Zwickau sorgten insbesondere die unangemeldeten Blockaden, wie unter anderem an der B93 am Ortseingang, für Störungen im Verkehr. Aufgrund der großen Stauerscheinungen wurde die Straße am späten Vormittag von Einsatzkräften gesperrt und der Verkehr an der Abfahrt Crossen abgeleitet. Beim Versuch, an der Autobahnanschlussstelle Hohenstein-Ernstthal auf die A4 zu gelangen, streifte ein 45-jähriger Deutscher mit seinem Transporter einen Traktor. "Anschließend wollte er sich von der Unfallstelle entfernen, obwohl Sachschaden von rund 2500 Euro entstanden war", teilte die Polizei mit. In Schöneck sollte ein Nissan-Fahrer einer Polizeikontrolle unterzogen werden, nachdem er sich in einen Konvoi drängen wollte. Der 36-jährige Deutsche flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit und verkehrsgefährdeter Fahrweise. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.