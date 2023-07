31.07.2023 19:51 1.611 Verletzung statt leckerem Essen: Feuerwehr-Einsatz wegen Koch-Debakel

In Bautzen hat am Montagnachmittag ein Mieter seine Küche beim Kochen in Brand gesetzt. Feuerwehr etc. mussten ausrücken.

Von Holger Köhler-Kaeß

Bautzen - Es sollte eigentlich nur eine Mahlzeit werden. Doch am Ende kam die Feuerwehr. Feuerwehr, Rettungsdienst und auch die Polizei waren vor Ort im Einsatz. © LausitzNews.de/Jens Kaczmarek In Bautzen ist am Montagnachmittag ein Mann an seinen Kochkünsten gescheitert. Als er gegen 17.30 Uhr versuchte, Öl in einem Topf auf dem Herd zu erhitzen, nahm das Schicksal seinen Lauf. Kaum hatte sich das Öl entzündet, griff es auf die Dunstabzugshaube der Küche über. Beim Versuch, den Brand wieder unter Kontrolle zu bringen, verletzte sich der Mieter nach TAG24-Informationen. Er musste schließlich vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Löhrstraße zum Glück schnell löschen. Sachsen Fleißige Bienen-Völker sammeln den WM-Honig von Altenberg

In der Wohnung entstand jedoch ein Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: LausitzNews.de/Jens Kaczmarek