Bei Filmvorführer Mario wird Kino wieder zur heilen Welt

Mario Metzner (58) an seinem Projektor in der Frankenberger Sonderschau "Hauptfilm läuft". © Jan Härtel/Chempic

"Für mich hat das Vorführen von alten Kinofilmen eine ganz eigene Magie", schwärmt Metzner.

"Immer wieder, wenn ich Filme aus der alten Zeit vorführe, kommen die ganzen tollen Erinnerungen, die damit verbunden sind, wieder hoch. Es ist für mich einfach ein Stück heile Welt."



Aus mehr als 40 Jahren gibt es für den 58-Jährigen einige Geschichten zu erzählen.

"Damals war es üblich, dass du nicht nur eine Aufführung hattest. So kam es schon mal vor, dass man einen Film einkürzen musste, ohne dass es jemand merkt. Du musstest ja in einem anderen Kino rechtzeitig auftauchen. Das war gar nicht so einfach", lacht Metzner.