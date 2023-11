05.11.2023 09:41 2.871 Brandstiftung an Tankstelle? Müll brennt neben Zapfsäule

In der Nacht zu Sonntag kam es zu einem Feuerwehreinsatz an einer Tankstelle in Freiberg in der Olbernhauer Straße. Die Polizei ermittelt.

Von Claudia Ziems

Freiberg - Nächtlicher Feuerwehreinsatz an einer Tankstelle in Freiberg! An der Tankstelle in der Olbernhauer Straße kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem Feuerwehreinsatz. © Marcel Schlenkrich In der Nacht zu Sonntag mussten die Einsatzkräfte an der Olbernhauer Straße in Freiberg ausrücken. Dort hatten nach ersten Informationen offenbar Unbekannte einen Papierkorb neben einer Zapfsäule angezündet. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Marcel Schlenkrich