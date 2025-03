Burgen und Blumen laden in neuer Kunstschau zum Staunen ein

Eine filigrane Sandburg erstrahlt in bunter Blumenvielfalt. © Eric Münch

Die am Mittwoch eröffnete Kunstschau "BlumenWunder" in Oskarshausen verzaubert die Besucher mit einer Symbiose aus floristischen Meisterwerken und filigranen Sandskulpturen.

Im Mittelpunkt der bunten Ausstellung stehen sowohl internationale als auch regionale Bauwerke in verschiedenen Größen.

"Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich die Festung Königstein in Sachsen so detailgenau nachbauen konnte", sagte der beteiligte Sandskulpturenkünstler Jeroen van de Vlag (55) in der vielfältigen Sammlung.

Besucher haben die Möglichkeit, in die zauberhafte Welt der Floristik und der historischen Bauwerke einzutauchen und sich von den Kreationen überwältigen zu lassen.