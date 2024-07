Leck dich high? Bei diesem Eisverkäufer kommt Cannabis in die Tüte

Hoyerswerda - Perfektes Badewetter, Gras ist endlich legal: also ab an den See und ein paar Joints rauchen!? Wem das zu schnell geht, der kann ja erstmal eine Kugel Cannabis-Eis von der "Leckstation" probieren. Auf der Suche nach neuen Eis-Sorten wurde Henry Gbureck (53) aus Hoyerswerda ( Sachsen ) vom Hype um die Legalisierung inspiriert.

Es sieht grün aus, schmeckt süßlich nach Kräutern, wie Cannabis-Eis schmecken sollte, aber ist absolut drogenfrei! © Christian Juppe

Hauptkunden sind vor allem Unternehmen. Unter dem Motto "Eis vom Boss" beliefert "Eis-Uli" auch Altenheime: "Eine Oma fragte nach drei Eis-Tüten schüchtern, ob es noch eine Kugel von dem Drogeneis gäbe?", erinnert sich der Eis-Chef lachend.

Das Cannabis-Eis ist übrigens nicht der einzige Spaß, den der einfallsreiche Unternehmer sich bisher erlaubt hat, nachdem er das Geschäft von seinem 75-jährigen Vater Uli Gburek übernahm: so gab es Biereis zum Bikertreffen, Aperoleis für Mädelsgruppen oder wie vor drei Jahren schwarzes Erdbeereis für die Krabat-Mühle in Schwarzkollm.

Man darf also gespannt bleiben, was "Eis-Ulis Leckstation" in Hoyerswerda sich in Zukunft noch so einfallen lässt.

Noch mehr Infos: www.eisuli.de