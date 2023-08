Da ist der Wurm drin! Diese Sorgen plagen Sachsens Obstbauern und Winzer

Geithel sieht schwarz: "Wenn das so kommt, dann wären 37,3 Prozent der Obstanbauflächen in Deutschland nicht mehr bewirtschaftbar. Auch nicht als Bio-Anbauflächen." Empfindlich betroffen von dieser Regelung wäre auch der Weinbau im Elbtal.

Obstbauern und Winzer rennen - Schulter an Schulter - gegen die Pläne der Politik an. Geithel: "Der Obstanbau in ganz Deutschland steckt in einer tiefen Krise, denn die Erlössituation ist hierzulande schwierig." Sachsen macht da keine Ausnahme: Seit Jahren entwickeln sich die Anbauflächen hier rückläufig. Der Trend geht zu Rodungen.