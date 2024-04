Dampflok wird durstig auf dem Weg nach Dresden - da kommt die Feuerwehr!

Borsdorf/Dresden - Es rattert, dampft und zischt. Wo kommen im Leipziger Land plötzlich die vielen Dampfloks her? Ganz einfach: Ihr Ziel ist das 16. Dampfloktreffen dieses Wochenende in Dresden ! Eines der alten Schätzchen im Schubverband mit einer zweiten Lok löschte am Samstag in Borsdorf mit Hilfe der Feuerwehr auf der Durchfahrt noch schnell den Durst.

Kulinarisch unterstützt wurden alle Beteiligten vom Feuerwehrverein Borsdorf: Dieser gab Bratwürste mit Brötchen für einen schmalen Taler an Akteure und Schaulustige ab.

Und so fuhren die beiden eindrucksvollen Lok-Riesen am Samstagmittag mit kräftigem Getute und schwarzen Wolken im Borsdorfer Bahnhof ein. Da die Kameraden aus Borsdorf und Zweenfurth das Spektakel als Einsatz verbuchten, war die angrenzende Güterladestraße solange für den Verkehr gesperrt.

Viele Borsdorfer schauten der Feuerwehr begeistert zu. © Anke Brod

Das Dresdner Dampfloktreffen hat sich als Treffpunkt für Eisenbahn- und Dampflokfreunde etabliert. Zahlreiche Sonderzüge aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland beleben vom 13. bis 14. April das traditionsreiche Dampflok-Betriebswerk in Dresden-Altstadt.



An jener Drehscheibe steigt am Wochenende auch die berühmte Dampflokparade. Das Treffen historischer Loks und Züge ist zudem ein Familien-Event mit Hüpfburg, Kinderbasteln sowie einer Händlermeile mit Liebhaberstücken. Highlights sollen wieder die "Nachtfoto-Paraden" an der Drehscheibe und Live-Musik sein.

Das Festgelände an der Dresdner Zwickauer Straße 86 hat Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Abendveranstaltungen beginnen um 19 Uhr. Tickets für den Eintritt zum Festgelände gibt es nur noch an der Tageskasse, Restkarten für Sonderzüge am jeweiligen Zug.

Mehr Infos findet Ihr auf der Website der ausrichtenden Interessengemeinschaft.