Das Abenteuer seines Lebens: Sachse fährt 15.000 Kilometer auf der Harley durch Amerika

Chemnitz - Kay Scholz (50) aus dem Chemnitzer Ortsteil Borna-Heinersdorf hat sich im Sommer den Traum seines Lebens erfüllt: Der Motorrad-Freak ist mit seiner Harley-Davidson 15.000 Kilometer allein durch die USA gefahren. Viele Jahre ist das Vorhaben in ihm gereift, 2024 hat er es durchgezogen.

Biker Kay Scholz (50) aus Borna-Heinersdorf fährt mit seiner "kleinen" Harley (1932) gern zu Oldtimertreffen. © Sven Gleisberg

"Das war schon immer ein Kindheitstraum von mir, mit dem Motorrad die Welt zu bereisen", erinnert sich Scholz mit strahlenden Augen.

"Ich bin jedes Jahr relativ viel unterwegs. Letztes Jahr bin ich über den Balkan nach Griechenland gefahren. Aber mit Freunden. Nicht allein."

Eigentlich habe er schon mit 40 Jahren auf Weltreise mit einem Motorrad gehen wollen. "Aber ich bin krank geworden und alles ist ins Wasser gefallen. Aber dieses Jahr zu meinem 50. Geburtstag habe ich mir gesagt, wenn nicht jetzt, wird es nie mehr etwas."



Schon im Februar war der Chemnitzer in die USA geflogen, um sich seine Harley "Heritage Softail Classic" auszusuchen: Baujahr 2010, 1590 Kubikzentimeter, 74 PS, 360 Kilo Leergewicht.

"Ich habe die Maschine erst mal drüben gelassen, irgendwann will ich sie hier zu mir nach Hause holen", erzählt Scholz, der in Borna-Heinersdorf ein Grundstück hat. Seit 2018 habe er Urlaub angespart, seine Frau habe ihn von Anfang an unterstützt.



Am 21. Juli fiel der Startschuss für das Abenteuer. Nach dem Flug über den Großen Teich ging es durch 21 Bundesstaaten: von Sarasota (Florida) über Alabama, Tennessee, Illinois, Kentucky, Utah, Kalifornien, Mississippi zurück nach Florida.

"Die Route hatte ich grob geplant", erzählt der 50-Jährige. "Für unsere Verhältnisse sind das ja Wahnsinns-Entfernungen. Ich wollte einige Freunde besuchen, die weit über die Staaten hinweg verstreut leben." Er sei 9000 Meilen am Tag gefahren, sagt er.