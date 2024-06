Demokratie-Spiel als Ferienspaß: Diese Kinder-Stadt hat jetzt zwei Bürgermeisterinnen

Radebeul - Kinder an die Macht: Das Radebeuler Mohrenhaus verwandelt sich in dieser ersten Ferienwoche zur 4. Kinderstadt. Die knapp 100 Kinder aus den 1. bis 6. Klassen Radebeuls wählten am gestrigen Dienstag ihren Bürgermeister, "Handwerker" bezogen ihre "Gewerke". Kreisjugendring und Kinderschutzbund bringen den Kids so spielerisch die Demokratie bei.