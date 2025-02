Parken zum Rekordpreis: Umweltschützer setzen auf hohe Anwohnergebühren

Als Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe setzt Jürgen Resch alles daran, Autofahren so teuer und unattraktiv wie möglich zu machen. © Guido Kirchner/dpa

Die DUH ist wohl Deutschlands aggressivste Klimaschutz-Lobby.

Ihre ausgeprägte Aversion gegen Automobilität führte bereits zu zahlreichen Prozessen, in denen der Verein, der das Privileg eines klageberechtigten Verbraucherschutzverbandes besitzt, etwa Dieselfahrverbote begehrte.

Jetzt haben sich die grünen Kämpfer das Thema Anwohnerparken auf die Agenda gesetzt.

Nach einem Vergleich der Gebühren für Bewohnerparkausweise in 107 deutschen Städten befand die DUH, dass diese viel zu niedrig seien. "Der Platz in unseren Städten wird immer knapper, weil es immer mehr und immer größere Autos in Deutschland gibt. Trotzdem verschleudern viele Städte öffentlichen Raum zu Billigpreisen", klagt DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch.