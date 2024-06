Diese beiden Sachsen zeigen, wie lecker die sächsische Küche sein kann

Crimmitschau/Leipzig - Kristina Zorniger (36) aus Crimmitschau (Landkreis Zwickau ) liebt Sachsen . Auf Instagram begeistert sie Tausende mit lustigen Mundart-Videos. Nun will die 36-Jährige zeigen, dass die Sachsen auch in der Küche einiges zu bieten haben. Dazu startet sie mit TV-Koch Jörg Färber (48) eine neue Kochshow.

Durch einen Zufall lernte sie Profikoch Jörg Färber (48) kennen. "Da machte es 'Klick' in meinem Kopf: Endlich jemand, der kochen kann!" Die Idee zu einer gemeinsamen Kochshow wurde geboren.

Die "Sachsen-Muddi", so nennt sich Kristina auf Instagram, wuchs in der Crimmitschauer Ortschaft Langenreinsdorf auf und liebt das sächsische Dorfleben. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht sie regelmäßig amüsante Mundart-Videos, mittlerweile hat sie über 55.000 Follower.

In der neuen Kochshow werden sächsische Gerichte kreiert - modern und lecker. © Sachsen Media / Michel Deter

"Die sächsische Küche ist nach wie vor sehr beliebt. Gerade bei meinen Recherchen zu meinem Leipzig-Kochbuch habe ich das festgestellt", erklärt TV-Koch Jörg Färber.

Und was macht die sächsische Küche so besonders? "Es sind die einfachen, deftigen Rezepte. Oftmals waren viele Rezepte aus der Not heraus geboren, man hatte nur wenig Zutaten. Aus den wenigen Zutaten wurde gutes Essen gemacht."

Ende Juli soll die erste Kochshow-Folge erscheinen. Die Clips sollen auf dem Instagram-Kanal der Standortkampagne "So geht sächsisch", auf dem Kanal der "Sachsen-Muddi" und dem Instagram-Account von Jörg Färber erscheinen.



Die Kochshow in voller Länge soll dann auf dem YouTube-Kanal von "So geht sächsisch" erscheinen.