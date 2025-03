Diese neuen Minister von Sachsen fahren auf Wintersport ab!

Landwirtschaftsminister Georg Ludwig Georg von Breitenbuch (53, CDU) hat erst spät als Jugendlicher im Harz Skifahren gelernt. Seit einigen Jahren fährt er mit seiner Frau Monika (53) und den Kindern in den sächsischen Winterferien regelmäßig eine Woche in die Alpen. "Das sind herrlich sportliche Tage an der frischen Luft, mit abendlichem Spielen und Lesen."

"Ich fahre seit 47 Jahren Ski", berichtet Wirtschaftsminister Dirk Panter (50, SPD) . Als Jugendlicher habe er beim Langlauf sogar erste und zweite Plätze herausgefahren. Die Urkunden kleben noch zu Hause im Fotoalbum. Jetzt in den Ferien war er vier Tage mit Familie und Freunden in Tschechien zum Skifahren. "Dieses Jahr war der Urlaub perfekt." Leider stand morgens und abends trotzdem Arbeit auf dem Programm: Die Haushaltsentwürfe wollten weiter gelesen und bearbeitet werden.

"Auch wenn ich nicht regelmäßig Wintersport mache, fahre ich gern Abfahrt. In diesem Jahr habe ich es aufgrund meiner neuen Aufgabe aber nicht in den Schnee geschafft. Gern erinnere ich mich an die großartigen Pisten zurück, die ich einst während meines Auslandssemesters in Kanada genommen habe", so Clemens.