Drei Fälle an einem Wochenende: Brände und Explosionen geben weiterhin Rätsel auf

Delitzsch/Löbau/Roßlau - Tote und Schwerverletzte nach Explosionen in den eigenen Wohnungen: Nachbarn in der Oberlausitz, in Nordsachsen und in Sachsen-Anhalt berichteten am Wochenende von Detonationen in ihren Siedlungen. Feuerwehr und Polizei ermitteln in drei Fällen.