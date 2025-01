Nur 70 Meter weiter! Wasserski-Betreiber beugt sich dem Rathaus - aber nur vorerst

Dresden - Mehrere Beschlüsse und Appelle des Stadtrats an OB Dirk Hilbert (53, FDP) nützten nichts: Nach 19 Jahren am Standort und zuletzt jahrelanger Duldung musste Wasserskianlagen-Betreiber Martin Riedel (52) jetzt seine Bauten am Ufer aufgeben. Die Verwaltung besteht darauf, dass er 70 Meter weiterzieht. Dem wird sich Riedel für die neue Saison fügen. Ein Comeback (und damit erneuter Umzug) zurück an die bewährte Stätte ist aber denkbar.