Dunkler Rauch und meterhohe Flammen: Feuerwehr löscht brennende Laube

Am Sonntagabend brannte in Lauta eine Laube ab. © xcitepress/Jenny Pohl

Gegen 17 Uhr stand auf einem Privatgrundstück in der Gemeinde Lauta eine Laube in unmittelbarer Nähe zu einem angrenzenden Waldgebiet in Flammen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Montag erklärte.

Die Einsatzkräfte mehrerer umliegender Feuerwehren konnten die Holzhütte am Kufsteiner Weg zwar nicht mehr retten, dafür aber einen Waldbrand verhindern. Einige umliegende Bäume waren bereits angekohlt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Verletzt wurde niemand.