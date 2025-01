Neues THC-Produkt in Planung: Sächsischer Cannabis-Hersteller will Ernte verdoppeln!

Ist der Samen gesund, entscheidet bei der Aufzucht der gewünschten Pflanzensorte der hauseigene Dünger, selbstverständlich Betriebsgeheimnis: "Wir haben 150 Rezepte, die je nach Phase und Pflanzengattung individuell optimiert werden." Luftfeuchte, Lichtintensität und die optimale Hygiene im Raum seien die entscheidenden Faktoren in der folgenden Aufzucht.

Alles muss sauber sein: Handy, Kameras, Linsen, Stative und Tonabnehmer werden sterilisiert, Schutzkleidung, samt Mund- und Bartschutz, für die Keimschleuder Körper. Hinter 24 Zentimeter dickem Stahlbeton, observiert von rund 300 Kameras, mit Vibrationsmeldern in den Wänden, beginnt die Cannabis-Produktion auf Zell-Ebene im Diagnostik-Labor.

Beim sächsischen Weed-Produzenten "Demecan" sind die Weichen auf Wachstum gestellt. Bis Sommer soll die Ernte im Großraum-Labor von Ebersbach (Kreis Meißen) verdoppelt werden. In wenigen Monaten kommt zudem das stärkste THC-Produkt auf den Markt.

Ideale Bedingungen im Vegetationsraum: Der Abstand von Pflanze zu Pflanze ist exakt abgesteckt. Temperatur, Luftfeuchte und Beleuchtungszeit sind genormt. © Norbert Neumann

Nach dem Eintopfen reifen die Stecklinge vier Wochen lang bei 18 Stunden Beleuchtung in Vegetationsräumen: "Hier entfalten die Pflanzen das allererste Leben, wachsen in zwei Wochen auf bis zu 50 Zentimeter heran, werden umgetopft und kommen nach weiteren zwei Wochen in die Blüte-Räume."

In jeder der vier Gewächshallen reifen bis zu 900 Pflanzen 65 Tage lang bei zwölf Stunden Kunstlicht täglich. Alle drei Monate werden so durchschnittlich 320 Kilogramm Cannabis-Blüten pro Halle geerntet, dann zu 80 Kilo getrocknetem Cannabis endverarbeitet.

Vier weitere Blütenräume sollen dazukommen: "Damit steigern wir unsere Produktion von bisher zwei Tonnen Cannabis auf bis zu 4,2 Tonnen im Jahr", rechnet Goebel vor.