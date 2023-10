Neue Pflanzenwelt gefährdet Sachsens heimische Flora

Dresden/Leipzig - Immer mehr Pflanzen aus anderen Teilen der Welt breiten sich in Sachsen aus - und verdrängen zunehmend heimische Arten. Manche Neophyten können dem Menschen sogar gefährlich werden. Um sie zu erkennen, haben Wissenschaftler der Universität Leipzig ein Internetportal entwickelt, auf dem die invasiven Pflanzen vorgestellt und deren Ausbreitungsdynamiken modelliert werden.

So erfährt man etwa, dass der aus dem Kaukasus eingewanderte Riesen-Bärenklau im Kontakt mit menschlicher Haut schwere Verbrennungen verursachen kann und gerade in Uferbereichen die heimische Vegetation verdrängt.

Zu all den invasiven Arten haben die Forscher Karten ins Netz gestellt, die ihr aktuelles Vorkommen in Deutschland zeigen. Anhand von drei klimatischen Szenarien wird zudem ihre weitere Ausbreitung modelliert.

Fachmann für Streuobstwiesen: Christoph Mann vom Landschaftspflegeverband "Oberes Vogtland" begutachtet Äpfel auf der Versuchsstreuobstwiese in Gopplasgrün. © Kristin Schmidt/dpa

Sie sind ein Zuhause für Tiere und liefern gesundes Obst: Streuobstwiesen. Doch zunehmend fehlt das Wissen, sie richtig zu pflegen.

Viele sächsische Streuobstwiesen sind in keinem guten Zustand. Nach Angaben der Landesstiftung Natur und Umwelt sei viel Wissen zur Pflege der Wiesen verloren gegangen. "Zunehmend wird deutlich, dass die alten Streuobstbestände mangels Pflege und Bewirtschaftung zusammenbrechen, sodass der Handlungsbedarf steigt", sagte Sprecher Tomas Brückmann.

Abhilfe soll nun der Landschaftspflegeverband Oberes Vogtland schaffen. Seit 1990 beschäftigt er sich mit Streuobstanbau und Sortenvielfalt - und wird das Wissen als Kooperationspartner der Landesstiftung künftig weitergeben.

Am Montag startet in Eubabrunn der erste Sachkundekurs zur Obstbaumpflege in Sachsen. Der sechstägige Lehrgang schließt mit einem Zertifikat für zwei Jahre ab. Die Zertifizierung als Obstbaumwart sei ab sofort Voraussetzung für eine Förderung, erklärte Brückmann.