17.11.2024 07:38 1.523 Brand im Plattenbau: Feuerwehr muss Mieter aus ihren Wohnungen retten

Am Sonntag brach in der Nacht ein Feuer in einem Plattenbau in Zwönitz aus. Mehrere Mieter mussten aus ihren Wohnungen gerettet werden.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Zwönitz - Feueralarm im Erzgebirge! In der Nacht zum Sonntag brach in einem Plattenbau in Zwönitz ein Feuer aus. Die Mieter mussten evakuiert werden. Auch ein Sprungretter wurde in Stellung gebracht. © André März Ersten Informationen zufolge bemerkten Mieter in der Lessingstraße kurz nach Mitternacht Rauch im Treppenhaus und riefen die Feuerwehr. Laut Einsatzleiter der Feuerwehr Zwönitz standen bei Ankunft der ersten Kräfte, mehrere Mieter an den Fenstern und riefen nach Hilfe. Brandherd sei eine Wohnung in der dritten Etage gewesen. Laut Informationen vor Ort wurden vier Personen, darunter auch ein Kind, aus zwei Wohnungen über die Drehleiter gerettet. Außerdem seien die restlichen Wohnungen evakuiert worden. Auch ein Sprungretter wurde sicherheitshalber in Stellung gebracht. Drei Personen und ein Kind seien mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. In mehreren Wohnungen entstand ein erheblicher Brandschaden. Zum Sachschaden liegen noch aktuell keine Angaben vor. Im Verlauf des heutigen Sonntages sollen Brandursachenermittler der Polizei vor Ort sein. Brand im Plattenbau: Die Feuerwehr rückte kurz nach Mitternacht in Zwönitz aus. © André März Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehren Zwönitz, Kühnhaide, Dorfchemnitz, Thalheim sowie der diensthabende Kreisbrandmeister.

Titelfoto: André März