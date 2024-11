Fichtelberg-Bistro sucht neuen Pächter

Sollte sich ein neuer Pächter finden, würde ihn die Fichtelbergbahn auch unterstützen, um sich schnellstmöglich an dem Standort zu etablieren.

Das Bistro sei "ein beliebter Halt für Bahnreisende und Einheimische", so Arnold. "Es könnte sofort wieder eröffnen."

Interessenten können sich per E-Mail an kontakt@sdg-bahn.de oder aber auch per Telefon unter der Nummer 037348/15115 melden.