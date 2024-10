"Ich will wieder singen" - Opernsängerin mit Borreliose kämpft sich ins Leben zurück

Cornelia Boldt hat seit Jahren mit den Folgen einer Neuroborreliose zu kämpfen, dennoch will die Sängerin zurück auf die Bühne.

Von Amelie Fromm

Freiberg - Cornelia Boldt will eines Tages wieder auf der Bühne singen. Doch im Moment kämpft die Wahl-Freibergerin (Erzgebirge) mit den Folgen einer Neuroborreliose, die sie von ihrem Traum abhalten.

Cornalia Boldt studierte Schauspiel, Tanz und Gesang. © Uwe Meinhold Die studierte Sängerin trat international auf - zuletzt in Australien im Jahr 2003. "Der Auftritt in der Oper von Sydney - das war für mich besonders", erinnert sie sich an diese Zeit. Doch auf dieser Reise passierte der Schicksalsschlag: Sie wurde von Zecken gestochen, als sie einem Freund half, Avocadobäume von Unkraut zu befreien. Es folgten ständige Kopf- und Nervenschmerzen, Grippesymptome und Taubheitsgefühle in den Gliedmaßen. Erzgebirge Bei Suche im Erzgebirgs-Stolln: Leichenspürhunde im Einsatz "Seitdem kämpfe ich, dass ich aus der Geschichte herauskomme", erklärt Boldt. Die Erkrankung hält sie von ihrem Traum ab. "Ich habe jahrelang trainiert, um meine Stimme auszubilden, aber durch die Krankheit muss ich zurückstecken."

Therapie verspricht Besserung

Ihre Leidenschaft zur Musik treibt Cornelia Boldt an. © Uwe Meinhold Mehr als 20 Jahre suchte Boldt nach der richtigen Diagnose und Behandlung. Zwischenzeitlich stand es schlecht um sie: "Ich konnte nicht mehr gehen und sprechen." Sie war nicht nur bettlägerig, sondern verlor auch ihr Augenlicht. Zudem ist ihr Nervensystem stark entzündet. "Ich habe gedacht, ich sterbe, aber ich will singen!" Die Musik trieb sie auch in den schrecklichen Zeiten an. Mithilfe eines Arztes in Hamburg hat die Sängerin diese nun überwunden. Erzgebirge Nacktrodel-Wirt Nöske feiert Legenden-Party mit Weißflog Trotz Behandlungen ist sie noch nicht über den Berg. "Das schlimmste ist, dass ich brain fog (Bewusstseinsstörungen, d. Red.) habe und nicht mehr belastbar bin." Außerdem: "Ich müsste in Dauertherapie sein, damit die Entzündungen minimiert werden und mein Körper wieder die Oberhand gewinnen kann." Doch dafür fehlt das Geld. Eine Blutwäsche kostet sie rund 3000 Euro und die Sängerin benötigt mindestens zehn davon. Ihre Krankenkasse verweigere bisher die Kostenübernahme, heißt es auf der Webseite ihrer Spenden-Kampagne.

Musik begleitet Cornelia Boldt weiterhin