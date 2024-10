In dieser Stadt im Erzgebirge herrscht schon jetzt Weihnachtsstimmung

Seiffen - Dass in einigen Wochen Weihnachten vor der Tür steht, lässt sich in Seiffen (Erzgebirge) schon jetzt deutlich erkennen. Bereits zum zehnten Mal eröffnete der Seiffener Sternenmarkt und stimmt damit die Besucher auf die Adventszeit ein. In diesem Jahr gab es eine ganz besondere Eröffnung - mit viel Andrang.