Jarne (16) ist die große Ski-Hoffnung im Erzgebirge

Jarne Baumgärtel (16) aus Carlsfeld (Erzgebirge) ist der Nachwuchs-Stern am Ski-Alpin-Himmel. Sein großer Traum: der Weltcup.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Carlsfeld - Ein junger Erzgebirger startet auf der Piste richtig durch: Jarne Baumgärtel (16) aus Carlsfeld ist der Nachwuchs-Stern am Ski-Alpin-Himmel. In dieser Woche hat er einen Sponsoring-Vertrag mit der qdc Akademie in Chemnitz unterzeichnet.

Alpin-Skifahrer Jarne Baumgärtel (16) aus Carlsfeld gehört zu den besten Nachwuchssportlern in seiner Disziplin. © Kristin Schmidt Baumgärtels Vater, Christian Herrmann (43), ist Ski-Alpin-Landestrainer in Sachsen. Die Leidenschaft für den Sport wurde ihm also schon in die Wiege gelegt. "Wir sind eine sehr Ski-affine Familie und haben schnell erkannt, dass Jarne Talent hat", sagt Herrmann. Schon mit zwei Jahren stand der Carlsfelder auf Skiern. Als Jarne zehn war, wechselte er auf die Sportschule in Oberwiesenthal.

Mittlerweile bestreitet der junge Nachwuchssportler das vierte Jahr am Skigymnasium in Berchtesgaden. Dort trainiert er am nationalen Leistungszentrum. "Das erste Jahr über war es schon hart, so weit von zu Hause weg zu sein. Aber jetzt ist alles top."

Jarne und Sven Müller (42, Geschäftsführer qdc) mit der Sponsorenurkunde. © Kristin Schmidt

In seiner jungen Karriere hat Baumgärtel schon viele Preise gewonnen. © privat

Jarne träumt vom Weltcup