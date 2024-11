Kommt der Winter? Dichter Schneefall im Erzgebirge

Oberwiesenthal - "Es schneit, es schneit ..." Doch noch nicht überall in Sachsen können sich Groß und Klein über den Schnee freuen.

Der Fichtelberg war am heutigen Sonntag mit Schnee bedeckt. © Bernd März

Bereits vergangene Woche bedeckte die erste Schneeschicht die Straßen im Erzgebirge. Doch das kalte Weiß war nicht von Dauer - noch nicht.

Am heutigen Sonntag zog eine Kaltfront über das Gebirge und brachte den Schnee zurück.

Die Straßen waren glatt und es zog ein böiger Wind, inklusive Schneesturm, über den Fichtelberg. Die Temperatur lag bei -1 Grad.

Es wird frostig: Am Dienstag nähert sich ein Sturmtief, dabei treten kräftige Regenfälle auf. Gleichzeitig kann der Regen in den Mittelgebirgen zunehmend in Schnee übergehen. Auf die Kaltfront folgen kräftige Schauer, auch Gewitter sind nicht ausgeschlossen.